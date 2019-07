Cervia, al Fantini Dan Peterson presenta il suo libro

CERVIA. Torna l’apprezzata rubrica degli “Incontri con l’Autore” sulla spiaggia Fantini Club di Cervia. Venerdì 5 luglio Dan Peterson presenta al pubblico il suo nuovo libro edito da Cairo: Non Fare una cosa stupida è come fare una cosa intelligente. Che cosa la vita e lo sport possono insegnare.“Come si fa a diventare il numero uno nello sport e nella vita? Ce lo spiega Dan Peterson, per gli amici sportivi e non sportivi solo "Coach": è forse l'americano più famoso d'Italia, l'allenatore fenomeno della Virtus Bologna e dell'Olimpia Milano, l'uomo che ha inventato il basket moderno e poi ci ha spiegato la Nba e il wrestling in tv. Ora di anni Peterson ne ha ottantatré, ma gira ancora l'Italia e il mondo, pensa veloce e va che è una scheggia. Voce del verbo Dan: <Non fare una cosa stupida è come fare una cosa intelligente.

Studiare (tanto), giocare (forte), vincere (facile)>.

Del team building e dell'arte di motivare, Peterson può essere considerato un illustre docente. Così come è stato un precursore nella capacità di reinventarsi la carriera (da coach a commentatore tecnico in tv) o nel fare marketing. Questo libro prende spunto proprio dai suoi tanti ricordi autobiografici - dall'infanzia in Illinois, sulle sponde del lago Michigan, fino ai grandi successi sportivi e al matrimonio con Laura nel 2017, con Dino Meneghin testimone - per regalarci qualche trucco su come migliorare nel lavoro e nella vita di tutti i giorni. Ed essere un piccolo grande essere umano felice.

Parola di Coach!”

L’appuntamento è alle ore 16.30 di venerdì 5 luglio, sulla spiaggia Fantini Club di Cervia. L’ingresso è gratuito.