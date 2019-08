Cerca di entrare ubriaco alla Caritas di Forlì, denunciato

FORLI'. L'Ufficio prevenzione generale della Questura di Forlì ha denunciato un 71enne originario di Messina per resistenza aggravata, oltraggio a pubblico ufficiale, e rifiuto di fornire le proprie generalità. L'uomo si è presentato ubriaco venerdì sera alle 21 alla Caritas di Forlì, chiedendo di entrare, ma la ragazza in quel momento in servizio si è rifiutata. L'uomo ha dato in escandescenze, tanto che è dovuta intervenire una Volante della Polizia, ma l'ubriaco ha aggredito verbalmente anche gli agenti, rifiutandosi di fornire le proprie generalità. Per cercare di riportarlo alla calma i poliziotti sono rimasti leggermente feriti con prognosi di 2 e 5 giorni. Per questo l'anziano è stato denunciato.

