Cento auto fuori uso e ammassate, maxi sequestro a Rimini

Le Fiamme Gialle della Stazione Navale di Rimini hanno sequestrato a Rimini, un’area aziendale per violazioni alla normativa ambientale. Il sequestro è arrivato dopo una preliminare attività info – investigativa, effettuata anche tramite sopralluoghi e sorvoli svolti con l’ausilio degli elicotteri in dotazione alla Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Rimini. All’atto dell’accesso, i militari hanno riscontrato la presenza sul sito aziendale di oltre 100 veicoli fuori uso, in gran parte senza targa e mancanti di parti essenziali per il loro funzionamento nonché, depositati sul terreno ed in totale stato di abbandono, di diverse tipologie di rifiuti speciali anche pericolosi, quali pneumatici dismessi, motori di veicoli non bonificati, oltre 3mila kg di rottami ferrosi e 700 kg circa di oli esausti. Il gestore è risultato privo di autorizzazione ambientale per la raccolta dei veicoli fuori uso e la gestione dei rifiuti. La Finanza ha così posto sotto sequestro l’intera area di settemila metri quadri e denunciato il responsabile della società a cui sono state contestate anche sanzioni per quattromila euro.

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: