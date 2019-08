Causa il frontale a Coriano e scappa, indagato. Ancora grave la donna

E' già stato indagato per guida in stato di ebbrezza ed ora rischia la denuncia anche per fuga e omissione di soccorso, il 33enne corianese che venerdì scorso verso le 18, dopo aver causato a Mulazzano un incidente dove è rimasta ferita una coppia di coniugi residenti a Morrovalle (Macerata), è scappato a casa. Proprio nell'abitazione, in serata, è stato rintracciato dagli agenti dell'Infortunista del Corpo Intercomunale della Polizia Municipale di Riccione, Misano e Coriano che l'hanno subito sottoposto all'alcol test, risultato positivo.

Per quanto riguarda i coniugi feriti, è sempre la moglie 45enne del conducente (44 anni) a destare maggiori preoccupazioni. La donna è ricoverata al Bufalini di Cesena dove è stata trasportata dal luogo dell'incidente con l'elicottero di Romagna soccorso.

