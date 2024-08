CATTOLICA. A causa delle alte temperature del periodo, l’edizione di ANTìCatt, in programma per domenica 11 agosto, dalle 7.30 alle 18.30, è stata annullata. Il caldo eccessivo e persistente non consente lo svolgimento del mercatino in piena sicurezza per la salute di espositori e pubblico. A deciderlo sono stati di concerto il Comune e gli organizzatori dell’evento. AntìCatt da appuntamento a domenica 8 settembre, in piazza Roosevelt a Cattolica.