I sub di Cattolica e Cesena domenica in azione per “Fondali puliti Romagna 2024”

Torna, per il secondo anno consecutivo, l’operazione “Fondali puliti Romagna 2024”, una mattinata di immersioni, da Ravenna a Cattolica, per recuperare quanti più rifiuti possibili a salvaguardia del mare e della sua fauna. A immergersi nel blu del mare di Cattolica, domenica, 12 maggio, saranno una trentina di sub della scuola Easy diver del Circolo nautico di Cattolica più due scuole di Cesena (Cesena Blu e Lionfish). Appuntamento alle ore 8.30 nella sede del Circolo nautico di Cattolica. I sub saranno portati a bordo di 3 gommoni, messi a disposizione dal Circolo, fino alle scogliere, 14 in totale, e alle 9.30 scatteranno le immersioni durante le quali i fondali saranno scandagliati e ripuliti dai rifiuti. A supporto dell’attività, ci saranno anche 14 bagnini che trasporteranno i rifiuti raccolti a riva a bordo dei mosconi. Le reti utilizzate per la raccolta sono state fornite dalla Casa del Pescatore di Cattolica. Le operazioni dureranno un paio d’ore, fino alle 11.30.

“È un’iniziativa preziosa per il nostro territorio - spiegano gli assessori al demanio e all’ambiente, Claudia Gabellini e Alessandro Uguccioni – capace di unire la passione per il mare alla salvaguardia dell’ecosistema marino. Lanciamo un importante messaggio di educazione al rispetto per la natura. E questa è un’azione che oltre a sensibilizzare la cittadinanza, raggiunge il concreto obiettivo di liberare il mare e la sua fauna da rifiuti e inquinamento. Come Amministrazione siamo molto attenti a queste tematiche. Tra le nostre azioni messe in campo, l’ordinanza balneare che vieta di fumare sulla battigia e nelle aree giochi. Oppure la messa al bando della plastica usa e getta da sostituire con materiali biodegradabili e compostabili. Un grazie di cuore ai sub, ai bagnini e a tutti coloro che si sono impegnati in questa attività”. Tra i sub in azione, anche Marcello Fadi, consigliere del circolo nautico e rappresentante per Easy diver di Cattolica, che lo scorso anno, ha ripescato dal mare anche una bicicletta ricoperta di alghe. “Abbiamo raccolto in tutto circa una tonnellata di rifiuti nel 2023 – racconta Fadi – e quest’anno potremmo trovare anche di più considerata l’alluvione e quello che può aver trasportato fino al nostro mare. Il mio grazie più sentito al Coordinamento Romagna Sub che organizza questa iniziativa e a tutti quelli che prendono parte a questa operazione. Chiuderemo la mattinata con una grigliata offerta dal Circolo nautico”. I ringraziamenti per la collaborazione: Consorzio Le Sirene Ristoranti e bar spiaggia; Cattolica: Cooperativa bagnini, Altamarea e consorzio La regina di Cattolica; Misano Adriatico: “Consorzio Servizi Spiaggia, Cooperativa Bagnini e Consorzio “Il Maestrale”; Riccione: Cooperativa Bagnini, Ravenna Cooperativa Bagnini, Associazione Biennius; Hera SpA, Associazione Marinai di Salvataggio della provincia di Rimini, Gruppo scout AGESCI, Associazione Internazionale Indomita.