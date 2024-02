Cattolica, una serie di lavori in vista della Pasqua

La Regina si rifà il look in vista della Pasqua. Lavori di manutenzione ordinaria in corso in città, dal centro fino alla zona mare e Porto. Lo annuncia il Comune in una nota.

Partita la riqualificazione di via Bovio, con la sistemazione dei sanpietrini e a breve la sostituzione del marmo nella parte centrale della strada. Interventi fondamentali sia sul fronte del decoro che della sicurezza. In corso anche la sistemazione di panchine e aiuole tra la passeggiata di Ponente e via Carducci. In zona Porto lavori di verniciatura delle ringhiere che si affacciano sulla marina. E anche il verde urbano è al centro del piano complessivo di riqualificazione: partite le potature degli alberi in via Carducci. Un piano di manutenzione ordinaria che attinge alle risorse derivanti dell’extra gettito della tassa di soggiorno.

“Siamo già partiti con la manutenzione ordinaria delle vie del turismo per fare in modo che Cattolica sia pronta, bella e accogliente per Pasqua – commenta il vice sindaco e assessore al turismo Alessandro Belluzzi – Un piano di riqualificazione che abbiamo messo in campo anche sulla base dell’impegno preso con gli operatori economici che tocca diverse zone della città. Lo stiamo finanziando con l’extra gettito derivante dall’aumento della tassa di soggiorno che è destinato a fini turistici. Ci tengo a sottolineare che già dopo la fine della stagione turistica, sul fronte delle manutenzioni ordinarie di competenza comunale, abbiamo provato a dare un cambio di passo, cercando di rispondere dove possibile nella maniera più celere e puntuale alle segnalazioni che arrivano all’Urp. Colgo l’occasione per fare un ringraziamento agli operai, all’apparato tecnico e alla segreteria della Sindaca per il grande lavoro che quotidianamente portano avanti, provando a mettere a terra una chiara volontà politica dell’Amministrazione che va nella direzione di una città sempre più ordinata e nella quale i cittadini devono avere un riscontro ai problemi segnalati.”