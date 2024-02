Cattolica, un successo i laboratori per bambini al museo: il primo è già tutto esaurito

A Cattolica torna MuseoDì, la domenica al Museo, ed è già sold out. Grande successo per il laboratorio a cura del Museo della Regina che mira a far rivivere a bambine, bambini e famiglie gli albori della storia dell’uomo. Tutto pieno il primo incontro di questa domenica, 11 febbraio, alle ore 10, dal titolo “Scheggiatori seriali”.

È invece già possibile prenotarsi per gli altri due laboratori: 10 marzo, ore 10, “Bello come un Neanderthal” (si farà la conoscenza del famigerato uomo di Neanderthal che svelerà i suoi segreti di bellezza e i loro significati simbolici) e 7 aprile, ore 10, “Vasai preistorici” (un viaggio nel pieno della rivoluzione neolitica, vestendo i panni dei primi artigiani della ceramica). Laboratori per bambini e bambine dai 5 anni. Ingresso libero. Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

Informazioni e prenotazioni

Museo della Regina, 0541 / 966577-775 museo@cattolica.net