Cattolica, sicurezza stradale: raddoppiati i controlli nel 2024 e gli incidenti sono calati

Raddoppiati i posti di controllo, calano gli incidenti stradali. A Cattolica l’assessora Claudia Gabellini fa il punto sull’attività svolta dalla Polizia Locale nel 2024. “Abbiamo investito forze e risorse per garantire maggiore sicurezza sulle strade – spiega l’assessora Gabellini –. Con l’intensificazione dei posti di controllo e un presidio costante del territorio si sono indotti i cittadini a tenere comportamenti più responsabili alla guida che hanno portato a un importante calo dei sinistri”.

Nel 2024 i posti di controllo sono stati 357 (112 del 2023), mentre gli incidenti sono stati 117, 17 in meno rispetto al 2023 in cui ne sono stati registrati 134. Ben 2412 i veicoli controllati per un totale di verbali per infrazioni al codice della strada pari a 18974 (quasi 15mila nel 2023).

Intensificati i controlli che hanno accertato l’aumento di coloro che si mettono in strada con veicoli non sottoposti a revisione (230 nel 2024, 156 nel 2023) o privi di copertura assicurativa (26 nel 2024, 13 nel 2023). Calati i punti accertati da decurtare: 1332 nel 2024 rispetto ai 1423 dei dodici mesi precedenti. Aumentate le patenti ritirate, passate dalle 5 del 2023 alle 15 del 2024. I veicoli sottoposti a sequestro sono stati 36 (di cui 22 dissequestrati e 9 demoliti). I trattamenti e accertamenti sanitari obbligatori si sono fermati a quota 7, uno in meno rispetto allo scorso anno. Diciassette le notizie di reato, 11 le indagini delegate. Gli agenti della Polizia locale svolgono anche un’intensa attività di educazione stradale: sono entrati in 14 classi della scuola primaria e in 7 della secondaria di I grado per spiegare il codice di comportamento in strada. Importante e delicato l’impegno degli agenti per quanto riguarda la collaborazione con i servizi sociali di segnalazione e assistenza di persone senza fissa dimora.