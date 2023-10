Cattolica, si stringono i tempi per il piano spiaggia

Piano spiaggia, l’amministrazione Foronchi stringe i tempi e lo presenta ai cittadini. Palazzo Mancini ha infatti deciso illustrare il documento ad associazioni di categorie e cittadini martedì prossimo, 17 ottobre, alle 15.30 in municipio. Il passaggio successivo sarà l’adozione da parte del consiglio comunale, quindi la trasmissione al Comitato urbanistico di Area Vasta, che avrà 120 giorni per esprimersi prima della definitiva approvazione da parte del Consiglio. «Siamo arrivati all’ultima fase di un percorso che ha portato all’elaborazione di uno strumento fondamentale e atteso da molto tempo dagli operatori del settore – spiega la sindaca Franca Foronchi – i quali potranno intervenire sulle loro strutture per ammodernarle e per aumentare la qualità dei servizi proposti ai nostri turisti. Il Piano ha come direttrice fondamentale quella di diminuire i fabbricati presenti sull’arenile, rinaturalizzando la costa».

Nuovi manufatti e attrezzature

I manufatti e le attrezzature dovranno avere un’altezza minima, per ridurre la barriera visiva dalla città verso il mare. Il piano prevede che la superficie coperta massima debba essere ridotta del 10% rispetto all’esistente del 1989. Inoltre gli stabilimenti nel tratto del lungomare Rasi Spinelli dovranno lasciare libera da manufatti una fascia di almeno due metri dalla linea di concessione. Le attrezzature per il gioco, lo svago e il benessere dovranno essere di carattere temporaneo. Le strutture per i giochi dei bambini dovranno occupare non più del 20% della zona di attrezzatura da spiaggia e dovranno garantire la visuale del mare per almeno due terzi del fronte.

Piscine e chiringuiti

Il nuovo piano prevede la possibilità di realizzare piscine con una superficie complessiva superiore a 10 metri quadrati, ma solo in sia stata demolita una piscina autorizzata in precedenza per un periodo di tempo limitato o nell’ambito di un intervento unitario convenzionato. Quest’ultima condizione è prevista anche per l’installazione temporanea (120 giorni) di chiringuiti di superficie massima di 10 metri quadrati.

Barriere architettoniche

Per garantire l’accesso all’acqua e rendere fruibili i servizi di spiaggia, il piano prevede che il gestore dello stabilimento debba predisporre apposite passerelle di una larghezza minima di un metro con la possibilità di piazzole di sosta, o, in alternativa, una corsia di 120 centimetri di larghezza. Ogni stabilimento balneare dovrà inoltre mettere a disposizione almeno un ausilio specifico per la balneazione e una struttura all’interno della zona giochi fruibili anche dalle persone con ridotta capacità motoria.