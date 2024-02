Cattolica, lavori per due mesi in via Bastioni: come cambia la viabilità

Un cantiere importante al via per Cattolica. Da lunedì partono i lavori di manutenzione straordinaria della via Bastioni. L’intervento prevede il rifacimento dei sottoservizi (fognature, rete di distribuzione idrica e rete gas), e la sistemazione di sede stradale e marciapiedi. “Sappiamo che questa chiusura creerà disagio ai cittadini – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Uguccioni – ma si tratta di lavori di primaria importanza finalizzati, oltre alla riqualificazione della zona, a dare una risposta ai proprietari dei garage presenti sotto la piazza del Mercato, che da anni lamentano infiltrazioni copiose all’interno delle loro proprietà”.

Il cantiere richiederà la chiusura di tutta la via Bastioni e di parte della via Marx per circa due mesi. Non sarà consentito alcun transito di mezzi, neanche per carico e scarico e sarà garantito solo il passaggio pedonale sui marciapiedi. La ditta provvederà a posizionare i cartelli di avviso con almeno 48h di anticipo e all’avvio.

Modifiche alla viabilità

1) Via Cattaneo avrà accesso da via Pascoli. Sarà quindi temporaneamente rimosso il divieto di accesso attualmente presente a incrocio con via Saffi;

2) I parcheggi a pagamento su via Marx, nel tratto tra via XXIV Maggio e fino all’ingresso del parcheggio di piazza delle Erbe, saranno adibiti al carico/scarico merci.

Terminato il cantiere principale e riaperta la viabilità, i lavori proseguiranno con la manutenzione della fognatura presente all’interno della piazza Mercato. In questo caso le opere saranno puntuali e non richiederanno chiusure straordinarie.