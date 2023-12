Cattolica, la minoranza diserta il consiglio comunale per il bilancio 2024-2026. La sindaca: “Non hanno argomenti e se ne lavano le mani”

A Cattolica la minoranza ha deciso di disertare la seduta del consiglio comunale per l’approvazione del bilancio di previsione 2024-2026. La sindaca Franca Foronchi ha replicato in una nota: “Posso comprendere che alla minoranza dia fastidio che il nostro progetto di città, sul quale ci siamo impegnati, si stia portando avanti con grande convinzione e responsabilità e, pertanto la minoranza, non avendo argomenti politici per contrastarlo in Consiglio Comunale, utilizzi la strategia della non presenza. Il bilancio di previsione è un atto fondamentale per la gestione della città, lavarsene le mani significa non mettere il bene di Cattolica al primo posto. Noi della maggioranza ci siamo e ci prendiamo le nostre responsabilità, convinti che chi è assente ha sempre torto”.