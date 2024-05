“Cattolica in fiore” è stata un successo. Il vice sindaco Belluzzi: “Superato l’esame di viabilità e parcheggi”

Edizione record quella della 52° mostra mercato “Cattolica in fiore” che, quest’anno ha registrato un altissimo numero di presenze, chiudendo con il botto il lungo ponte del 25 aprile e aprendo il maggio sportivo della Regina al debutto, questo fine settimana, con il nuovo evento, l’Inferno Beach che conta già oltre mille iscritti. “Ma il successo della mostra-mercato - si legge in una nota del Comune - è l’apice di un trend più che positivo testimoniato dai dati sul turismo dei primi 3 mesi i quali dicono che Cattolica ha ottenuto il migliore risultato dal 2016 ad oggi. “Sono numeri che ci danno grande soddisfazione – commenta il vice sindaco e assessore al Turismo Alessandro Belluzzi - La mostra dei fiori era il banco di prova della stagione turistica e ha visto un’importantissima partecipazione di tanti turisti, sia negli alberghi che in città, muovendo l’indotto e portando grandi benefici concreti. “Cattolica in fiore” rappresenta il finale di un lungo ponte che dal 25 aprile è finito il primo maggio ma che continuerà con l’Inferno Beach. È un’inaugurazione di stagione davvero molto positiva. Ed è l’apice dei primi tre mesi dell’anno e della Pasqua in cui si è registrata la grande performance turistica di Cattolica, come ci dicono i dati. Un ottimo preludio dell’estate in cui si entra nel vivo in anticipo con un maggio dedicato allo sport e all’enogastronomia. Risultati ottenuti grazie alla sinergia con gli operatori economici della città”. In merito alla mostra-mercato dei fiori, un altro dato positivo è come Cattolica abbia saputo gestire e reggere l’onda d’urto della grande affluenza anche sul fronte della viabilità e dei parcheggi, senza particolari criticità”.