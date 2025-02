Cattolica, il “Pranzo d’Inverno” del Punto Ior raccoglie 7.500 euro per l’Irst

Il Punto Ior di Cattolica è una delle realtà più “giovani” dell’universo dell’Istituto Oncologico Romagnolo, ma è anche tra le più attive: inaugurato ufficialmente il 17 ottobre 2024 col taglio del nastro della sede di via Milazzo, si distingueva anche in precedenza per l’intraprendenza del suo gruppo di volontari, tanto che la scelta di una “base operativa” stabile è stata più una logica conseguenza di questo “fermento solidale” che il punto di partenza di un’attività strutturata. Dimostrazione lampante di questo sono i vari eventi di raccolta fondi a tavola, che nella città adriatica hanno una tradizione che affonda le sue radici ben prima del 2024: ultimo esempio di questo impegno è il “Pranzo d’Inverno”, di domenica 16 febbraio presso il Ristorante “Il Mulino” di Misano Adriatico. Organizzato con il patrocinio del Comune di Cattolica, da sempre molto vicino e sensibile alle tematiche della lotta contro il cancro portate avanti dall’Istituto Oncologico Romagnolo tanto che la Sindaca, Franca Foronchi, è voluta essere a tutti i costi presente per portare i saluti dell’amministrazione pubblica, l’evento ha rappresentato l’ennesimo bel successo di raccolta fondi solidale: 140 persone si sono sedute a tavola, per un contributo di circa 7.500 euro a favore della ricerca scientifica più innovativa e promettente portata avanti presso i laboratori dell’Irst “Dino Amadori” Irccs di Meldola.