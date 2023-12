Cattolica. Dal palazzetto alle scuole una città in formato cantiere

CATTOLICA. L’Amministrazione comunale fa il punto sui tanti lavori in corso che stanno trasformando il volto della Regina dell’Adriatico. «Abbiamo tanti cantieri aperti e tutti molto importanti – spiega la sindaca Franca Foronchi – e stiamo lavorando a pieno regime per riqualificare e rendere sempre più bella, ordinata, funzionale e sostenibile la nostra città. Comprendiamo che possano esserci disagi per i cittadini, ma saranno premiati dalle migliorie che apporteremo alla nostra Cattolica».

Vie e piazze riqualificate

Diversi interventi riguardano strade e marciapiedi. In via del Porto, ad esempio, come da tabella di marcia, tecnici, operai e mezzi stanno proseguendo nelle opere di escavazione per creare gli spazi su cui, da progetto, saranno realizzati i nuovi marciapiedi, nuova sede stradale con chicane e aree destinate alle alberature. In via Lombardia, che rientra nel piano di risistemazione delle vie delle Regioni, sono stati ultimati gli interventi di asfaltatura della strada. Ora in via Sicilia si procederà con la sistemazione del tappetino, mentre partono i lavori su via Umbria. Domani, invece, cominciano i lavori nella piazzetta delle Erbe con il posizionamento dei pozzetti, a cui seguirà l’asfaltatura del piazzale. Per questi lavori, non sarà possibile parcheggiare sull’area fino al termine degli interventi.

Le grandi opere

Proseguono i lavori al Palazzetto dello Sport, nell’area ex Vgs, dove è in corso la demolizione delle sovrastrutture del bowling, come piste e tecnologie annesse. Al via anche il cantiere di scuola Repubblica che, dopo i lavori propedeutici alla demolizione e messa in esercizio della nuova cabina Enel appena realizzata, si proseguirà con l’abbattimento della struttura a gennaio 2024.

Gru in movimento ai giardini De Amicis per la realizzazione della vasca di laminazione che restituirà a Cattolica non solo una piazza-giardino più bella, ma un mare più pulito non appena entrerà in funzione l’impianto di raccolta e depurazione dell’acqua piovana. Nel cantiere tra via Rasi Spinelli e via Fiume, i motori delle due maxi gru, di cui una è una idrofresa da 25 metri, sono sempre accesi e scavano per realizzare i diaframmi perimetrali della vasca di prima pioggia.

Si tratta di lavori dedicati alle fondazioni e sottofondazioni. Il cantiere chiuderà con l’inizio della prossima stagione estiva per non interferire con le attività turistiche e riprenderà i primi di ottobre 2024.

