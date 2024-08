Stava passeggiando in via Dante con la propria famiglia quando, improvvisamente, si è sentito male, accasciandosi al suolo: a soccorrerlo un gruppo di sei operatori sanitari in ferie in città, che provvidenzialmente passava di lì. Un vero colpo di fortuna per il 42enne che domenica 25 agosto 2024 è stato salvato.

I dettagli nel Corriere Romagna in edicola