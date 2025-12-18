Cattolica, avvistato un lupo vicino alla scuolad’infanzia Torconca

Nuovi avvistamenti del lupo nel territorio. Nella giornata di martedì un esemplare è stato visto aggirarsi nei pressi della scuola dell’infanzia Torconca. La circostanza ha messo in allarme alcuni genitori. Gli esperti, in diverse occasioni, hanno però ricordato che gli animali solitari, come sembra essere questo caso, non attaccano le persone. È quindi probabile che l’esemplare avvistato si sia avvicinato al centro abitato per cercare cibo lasciato incustodito o per predare piccoli animali domestici, come i gatti.

Avvistamenti di lupi si registrano anche a Gabicce Mare. Non è chiaro se si tratti dello stesso esemplare o meno. Nella cittadina marchigiana, alcuni residenti hanno affermato che gli animali sarebbero due. A soffrire maggiormente la presenza dei selvatici, i proprietari di gatti e cani, con questi ultimi che non si sentono tranquilli a portare il proprio amico a quattro zampe a spasso nei parchi o a farli uscire nelle ore notturne. Altra zona dove, ormai da tempo, la presenza del lupo è segnalata, è quella della Valconca. A Morciano, recentemente, si è svolto anche un incontro pubblico sul tema.