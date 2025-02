Cattolica apre ai Condhotel: il tema arriva in consiglio comunale

Condhotel, la sindaca Franca Foronchi muove il primo fondamentale passo per avviare il processo di trasformazione e riqualificazione delle strutture ricettive di Cattolica. “Porteremo l’argomento nel prossimo consiglio comunale – annuncia la prima cittadina – per discutere sul recepimento della legge regionale 3 del 2019 che disciplina l’avvio dei Condhotel. Con questo strumento puntiamo a raggiungere alcuni obiettivi strategici per la nostra città. Primo fra tutti, la riqualificazione dei nostri alberghi. I Condhotel, che prevedono la coesistenza di camere e appartamenti, rappresentano una diversificazione con cui rafforzare l’offerta turistica. Mirano a garantire la continuità delle strutture alberghiere, ma nello stesso tempo le rigenerano permettendo di realizzare una quota di appartamenti”.

“Questa operazione - continua la sindaca - è propedeutica al Piano Urbanistico Generale (Pug) con il quale sarà previsto che strutture alberghiere dismesse dovranno convenzionarsi con altri hotel per liberare spazi a mare della ferrovia. Si prevederanno premialità di cubature per accorpamenti di alberghi dismessi e non, che liberino spazi da destinarsi a giardini, parcheggi o luoghi ricreativi. Con il via libera ai Condhotel apriamo la strada anche ad investimenti da parte di imprenditori turistici intenzionati a puntare su Cattolica”.

La prima cittadina ha già incontrato i tecnici che operano nella nostra città e “hanno mostrato grande interesse per questo strumento – conclude la Sindaca -. Mi preme evidenziare che possono usufruire del Condhotel tutte le strutture ricettive esistenti nel nostro Comune, con vincolo alberghiero”.