Cattolica: 15mila euro per le nuove imprese

L’Amministrazione comunale di Cattolica riconferma il suo impegno a favore delle nuove attività imprenditoriali con un bando che mette a disposizione 15mila euro di contributi. Destinatari della misura sono le imprese artigianali, di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande che hanno avviato l’attività tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2025 sul territorio comunale.

Si tratta di un sostegno concreto per chi ha deciso di scommettere su Cattolica in un momento non facile per il commercio. I contributi, che variano da un minimo di 500 a un massimo di 1.500 euro per ogni impresa ammessa, possono coprire diverse tipologie di spese: dall’avvio dell’attività all’attivazione delle utenze (acqua, luce e gas), dall’adeguamento dei locali all’acquisto di attrezzature, fino al canone di locazione.

Per accedere al finanziamento, le imprese interessate devono presentare domanda entro il 16 gennaio 2026, inviandola per via telematica all’ufficio Suap. Tutte le informazioni dettagliate sono disponibili sul sito del Comune di Cattolica.

«Con la riconferma di questo contributo, abbiamo reso strutturale una misura che rappresenta un sostegno concreto alle nuove imprese - spiega il l’Assessora alle attività economiche Elisabetta Bartolucci - In questi anni abbiamo creduto e investito in questo finanziamento, aumentandolo da 10mila euro del 2020 a 12mila nel 2021 fino a 15mila a partire dal 2022. È un sostegno che vuole premiare e incoraggiare chi investe nella nostra comunità in tempi complessi per il settore del commercio, con particolare riferimento all’imprenditoria giovanile, nell’ottica di valorizzare il centro storico, il territorio e di promuovere lo sviluppo occupazionale nel Comune. Tra le nostre priorità di mandato, abbiamo l’implementazione dell’insediamento di nuove aziende nel comune anche del settore commerciale, artigianale, di somministrazione di alimenti e bevande che riteniamo strategiche per la promozione e la valorizzazione complessiva della città e del suo territorio attraverso tipicità e prodotti locali. Mi preme evidenziare che questo contributo è il segno di una grande collaborazione, vicinanza e sinergia tra l’Amministrazione e gli operatori economici».