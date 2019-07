Cattolica, Toninelli lancia il monopattino elettrico a noleggio

CATTOLICA. Da domani Cattolica sarà il primo comune in Italia nel quale si potrà viaggiare su quasi tutto il suo territorio con i monopattini elettrici a noleggio. Sfruttando dunque il decreto da poco varato dal Governo sulla sperimentazione della micromobilità elettrica. A tenere a battesimo l'iniziativa arriva oggi nella Regina il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli. "Siete il primo Comune in Italia che permette a cittadini e turisti di usare questo nuovo mezzo di trasporto", conferma tra gli applausi: un monopattino elettrico a noleggio in free floating. In 12 mesi, argomenta, "ho visitato molti cantieri per vedere lo stato di avanzamento delle opere", in modo tale da sollecitare anche Anas, Rfi e le varie imprese di costruzione.



Con un approccio "diverso" sulla mobilità, entra nello specifico, si garantiscono "ripercussioni benefiche", perché "anche una cosa piccola come questa ha ripercussioni straordinarie". Si tratta di un mezzo la cui sosteniblità ambientale è "totale", inoltre "senza ingombrare". E con la mobilità urbana a 30 chilometri orari come in gran parte della cittadina si può viaggiare praticamente ovunque, zona della statale Adriatica esclusa.

Insomma "uno strumento di trasporto intermodale che limita i disagi delle persone negli spostamenti, migliorandone la quotidianità". Toninelli ribadisce di non essere "contro le grandi opere utili, che vanno fatte e velocemente" e sottolinea che il suo ministero non ha mai prodotto tanto a livello legislativo. D'altronde "il nostro modo di governare prevede di stare in mezzo alla gente, ascoltare i problemi, comprenderli e trovare le soluzioni".

Da ultimo Toninelli invita i sindaci dei Comuni limitrofi a una "concorrenza positiva" e spera che sui monopattini "non ci sia strumentalizzazione al primo micro incidente. Non sono pericolosi se usati con attenzione". Il sindaco di Cattolica, Mariano Gennari: "E' un pomeriggio importante per la comunità e tante amministrazioni comunali". Cattolica, aggiunge, "deve guardare alla sostenibilità" dato che è il 14esimo Comune costiero per pernottamenti e il primo per pernottamenti per chilometro quadrato. "Se gli spazi sono ridotti la sostenibilità è un diktat".