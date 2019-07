Cattolica, si schianta contro un palo in scooter: ferito un 23enne

CATTOLICA. Un 23enne è stato ricoverato all'alba di questa mattina all'ospedale Infermi di Rimini dopo essere rimasto coinvolto in un incidente in via Bandiera, a Cattolica. Lo schianto è avvenuto alle 5.45. Da una prima ricostruzione (la dinamica è al vaglio dei carabinieri) il giovane avrebbe perso il controllo dello scooter sul quale viaggiava e sarebbe finito contro un palo restando ferito. E' stato soccorso dagli infermieri del 118 e trasportato a Rimini.