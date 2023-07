Cattolica, ragazzo annega all’altezza degli scogli mentre fa il bagno col mare mosso

CATTOLICA. Tragedia davanti alla spiaggia di Cattolica all’altezza dell’hotel Kursaal. Mercoledì pomeriggio scorso un ragazzo senegalese intorno alle 17.30 stava facendo il bagno con un amico quando entrambi si sono trovati in difficoltà per via del mare mosso. Secondo una prima ricostruzione riportata dagli operatori di salvataggio i due sarebbero stati colpiti da un’onda e mentre uno è stato tratto in salvo, è risultato invece in un primo momento impossibile trovare il secondo, rimasto probabilmente intrappolato tra le rocce. Quando sono finalmente riusciti a intercettare il corpo fra le acque torbide del mare, per lui non c’era più nulla da fare, inutili anche i tentativi di rianimazione da parte del 118.