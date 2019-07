Cattolica, raddoppiano le telecamere all'Arena della Regina

CATTOLICA. Le telecamere all’Arena della Regina raddoppiano. Per controllare una delle zone più calde di Cattolica, quella di piazza della Repubblica, dove spesso sono stati segnalati vandalismi, schiamazzi e altri problemi, ci saranno ben nove occhi elettronici, e non cinque come era stato indicato nei piani iniziali. E’ quanto emerge dai documenti sull’avviso per le manifestazioni di interesse a installare il sistema di videosorveglianza nella Regina.

Alle nove telecamere già esistenti in centro, se ne aggiungeranno così entro dieci mesi altre 24. Nelle ultime settimane l’amministrazione comunale ha dato il via alle procedure di appalto e, appunto, all’avviso per le manifestazioni di interesse, di pochi giorni fa. La conclusione dei lavori è programmata per maggio 2020.

