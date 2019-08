Cattolica. L'uomo della motosega scappa dai domiciliari armato

All’inizio sembrava solo una brutta depressione, nel giro di qualche tempo invece l’uomo, un sessantenne di origine napoletana residente a Cattolica, non ha risposto più ai farmaci, né alle terapie del centro di salute mentale. Negli ultimi giorni si è reso protagonista di un crescendo di episodi violenti che però, legge alla mano, non gli sono costati la misura cautelare del carcere. Di arresto domiciliare in arresto domiciliare l’altra sera è stato destinato alla Caritas di Cattolica. Ha derubato un altro ospite del telefonino, si è impossessato di un coltello ed è scappato facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri hanno rafforzato la sorveglianza alla moglie dell’uomo, picchiata e minacciata di morte. Altrettanto sarà fatto nei riguardi del medico di una clinica privata al quale il sessantenne aveva fatto visita annunciando l’intenzione di volerlo fare a pezzi con una motosega.

