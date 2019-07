Cattolica, gli rubano due bici e le trova in vendita on line

CATTOLICA. «Denunciare serve e se non l'avessimo fatto non saremmo arrivati al sequestro di oltre 40 biciclette, telefoni e tagliaerba, tutti presumibilmente provenienti dalla nostra zona». Ad affermarlo è il cattolichino Paolo Tabellini che, nei giorni scorsi si è visto sottrarre due biciclette dai ladri. Un fenomeno piuttosto frequente in Riviera -. Il tutto è infatti partito dal riconoscimento di alcune bici messe in vendita su Marketplace ad Argenta, nel Ferrarese.



I dettagli nel Corriere Romagna in edicola