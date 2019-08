Cattolica, due arresti per spaccio di droga

CATTOLICA. Ancora due spacciatori arrestati dai carabinieri della Tenenza di Cattolica. In cella sono finiti un 26enne albanese, residente a Cattolica, trovato in possesso di 10 di cocaina e di 1.500 euro in contanti ritenuti provento di attività di spaccio. Sette grammi sempre si cocaina, 1,5 di marijuana, altrettanti di hashish, e 360 euro invece, sono stati sequestrati ad un 64enne cattolichino.