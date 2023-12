Traumi sportivi e ripresa: medici e atleti a confronto a Castrocaro

Il Salone delle Feste del Grand Hotel Castrocaro Long Life Formula ospita fino a oggi, l’edizione 2023 del “X international congress sport traumatology the battle”. Tema di quest’anno è “Il trauma articolare acuto: dalla prevenzione al ritorno in campo”. L’evento è rivolto a una platea di medici di varie categorie, in particolare medici ortopedici, medici sportivi, fisioterapisti, ma anche preparatori atletici e allenatori sportivi. Lo scopo di questo incontro è di inquadrare correttamente i casi clinici riguardanti il trauma articolare nella pratica sportiva: dalla diagnosi, al trattamento fino al percorso riabilitativo. Si è cercato quindi di approfondire al meglio le tecniche diagnostiche strumentali e cliniche più adatte in questi traumi. «Lo spirito di questa due giorni - dice Giuseppe Porcellini, professore Associato del l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - è di portare l’esperienza comune. In ogni congresso il chirurgo parla con chirurghi, il fisioterapista con fisioterapisti. Io che sono di Forlì, amo portare questa bella esperienza anche in Romagna di abbinare l’Università di Modena con industriali, sportivi, medici, fisioterapista di altissimo livello, che riescono a confrontarsi. Questo è il segreto, non ragionare per compartimenti. E poi ci sono gli atleti, che devono portare l’esperienza di come hanno affrontato e trasmettercelo il trauma sportivo per migliorare. Visitando lo sportivo di alto livello poi si trasmette l’esperienza anche allo sportivo della domenica. Quindi tanti piccoli trucchi per migliorare sia la terapia chirurgica, fisioterapica sia il ritorno allo sport, che non è matematico. Non esistono miracoli, non è che se uno si opera torna in campo: Oggi siamo a casa del Gruppo Villa Maria, che voglio ringraziare, così come Fabrizio Borra, Franco Russo, Gianni Nanni, il comitato scientifico e l’università di Modena che mi supporta». Tra i presenti anche Daniele Masala, campione olimpico di pentathlon nel 1984. «Quando uno fa sport e porta la sua carrozzeria al massimo dei giri - ha detto - è chiaro che può succedere qualcosa. Mandando al top il proprio motore è evidente che a volta può avere degli inconvenienti e quindi c’è sempre bisogno di un conforto medico. Il male degli atleti di alto livello è che vogliono ripartire subito. Si pensa sempre a infortunio muscolari, ma ci sono anche infiammazioni».