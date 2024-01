Figliuolo a Castrocaro: “Alluvione, i soldi ci sono. Al vaglio 830 domande di ristori da famiglie e imprese”

Dopo la somma di 1,6 miliardi di euro per la messa in sicurezza dei territori alluvionati e per la ricostruzione pubblica, ora la “priorità” è data ai rimborsi dei privati: per i risarcimenti di famiglie e privati sono disposizione 630 milioni di euro cui si aggiungeranno altri 870 milioni di euro che derivano dalla legge di bilancio. Così, da Castrocaro Terme, in provincia di Forlì-Cesena, il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario alla ricostruzione post-alluvione che nel maggio scorso ha colpito la Romagna, dà il primo aggiornamento del nuovo anno sull’attività di ricostruzione dei territorio. Nella città termale il commissario è stato ricevuto dal sindaco Francesco Billi, dai sindaci di Rocca San Casciano, Pier Luigi Lotti, e di Predappio, Roberto Canali, ed erano presenti la vicepresidente della Regione Irene Priolo e il presidente della Provincia Enzo Lattuca. Lo stesso Figliuolo spiega che in mattinata si è tenuta una riunione tecnica con Priolo, Lattuca e la deputata FI Rosaria Tassinari per dare le linee di prosecuzione delle attività di messa in sicurezza del territorio. “Sulla ricostruzione pubblica al momento- spiega- la struttura commissariale, attraverso i fondi dati dal governo, ha reso disponibile 1,6 miliardi di euro legati alla messa in sicurezza della viabilità, delle frane, al dissesto idrogeologico, quindi legati al piano di primo tempo per la difesa idraulica e - aggiunge - per l’edilizia residenziale pubblica, le strutture sanitarie e le saline di Cervia”.

Privati, famiglie e imprese

Questa ordinanza, chiarisce Figliuolo, è stata validata nei giorni scorsi, mentre ne è prevista a breve un’altra sulla gestione dei materiali con 38 milioni di euro a supporto dei Comuni per “sistemare, rimettere a posto e conferire a discarica ulteriori residui dell’alluvione”. In particolare, al tavolo odierno si è poi fatto il punto sulla ricostruzione di privati, famiglie e imprese: “È il momento di spingere e dare massima priorità a questo tipo di attività - sottolinea - abbiamo ricevuto ad oggi poco più di 830 domande, di cui 189 per le imprese e 642 per le famiglie”. Le domande saranno prese in carico dei Comuni che dovranno compiere le necessarie verifiche per autorizzare il risarcimento, che avverrà attraverso decreto commissariale. A riguardo, “le risorse ci sono- assicura il generale Figliuolo- in questo momento il commissario ha a disposizione per questo tipo di risarcimenti 630 milioni di euro, cui si aggiungeranno altri 870 milioni di euro che derivano dalla legge di bilancio per il credito di imposta”.

L’ordinanza per le erogazioni “la prepareremo da qui a fine mese - prosegue- le risorse ci sono, noi rimborseremo tutto quello che c’è da rimborsare”.

Al momento difficile però fare previsioni statistiche, chiarisce, dato che il campione delle domande pervenute non è rilevante: “Ci sono dalle 50.000 alle 70.000 famiglie che sono potenzialmente oggetto di risarcimento e circa 16.000 imprese suddivise a metà tra agricole e non agricole”. Al momento, sul campione di 830 domande pervenute, i rimborsi richiesti dalla imprese ammontano in media di 30.000 euro ciascuna, mentre quelle delle famiglie a 10.000 euro.

In arrivo 216 tecnici

Figliuolo ha anche assicurato che le attività di ripristino della viabilità e della messa in sicurezza del territorio andranno avanti. “In questo periodo ci sono cantieri aperti, ma anche attività di progettazione - spiega - da marzo in avanti ci saranno ancora più cantieri”. Ma soprattutto con i primi cittadini, “abbiamo parlato di supporto ai Comuni - aggiunge - è importante in termini di risorse umane, a breve uscirà ordinanza che dà modo alla Regione, unitamente alle Province, di poter assumere a tempo determinato circa 216 tecnici e funzionari”. Quindi “Un’altra mano la daremo noi - prosegue - come struttura commissariale, abbiamo chiuso ieri una convenzione con Sogesid, società di ingegneria in house providing, che prenderà in carico alcuni dei progetti maggiori legati ai territori devastati, dove i comuni hanno poche risorse umane, e si farà carico di tutto l’intervento, dalla progettazione alla cantierizzazione”.

Allo stesso modo, “stiamo facendo una convenzione con la Cassa depositi e prestiti che porterà tecnici da Fintecna e, in analogia con quanto fatto per la ricostruzione dopo il terremoto, saranno anche loro immessi per aumentare supporto ai soggetti attuatori”. Infine, l’ultimo aspetto che sarà affrontato, entro giugno, sarà quello dei “piani speciali” legati al dissesto idrogeologico per cui “abbiamo costituito un gruppo di lavoro, una cabina di regia a guida della struttura commissariale che vede implicati Regione, mondo accademico, Autorità di bacino, Ispra, e altri enti e ovviamente ci sarà anche l’apporto di Province e Comuni”.

I cantieri delle somme urgenze

Gli interventi a Castrocaro e Terra del Sole, tra somme urgenze e nuove somme urgenze, sono in tutto tre, per 93mila euro. Due nel territorio di Rocca San Casciano, per quasi 832mila euro; 20 a Predappio, per 9 milioni 100mila euro.

Gli interventi urgenti: corsi d’acqua e strade

Rotture arginali, occlusioni di ponti, erosione di sponda, accumuli in alveo. Tre gli interventi urgenti sui corsi d’acqua, in capo all’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile: uno interessa Castrocaro Terme e Terra del Sole, per un costo complessivo di 2 milioni 500mila euro (sul 2024) e riguarda il completamento del rinforzo del sistema arginale del Montone con interventi di miglioramento delle condizioni di deflusso. Gli altri due sono nel territorio di Predappio (per 3 milioni 450mila euro): completamento del consolidamento del versante franato in alveo del torrente Rabbi in località Trivella e interventi urgenti di ripristino, consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico abitato di Predappio Alta. Per quanto riguarda gli interventi urgenti sui collegamenti viari, 15 riguardano il territorio di Rocca San Casciano (per un ammontare di oltre 7 milioni 300mila euro, tra il 2023 e il 2024), 13 Castrocaro Terme e Terra del Sole (per 1 milione 700mila euro) e 19 Predappio (per 3 milioni di euro).