Castrocaro, terme: al Comune un’offerta di oltre un milione per le sue quote

Un’offerta al Comune per le terme. Lo ha annunciato il sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole Francesco Billi durante l’ultimo Consiglio Comunale dell’anno: “Proseguendo il percorso obbligatorio di dismissione della partecipazione residua nella Società Terme - ha detto il sindaco - abbiamo ricevuto un’offerta da 1 milione 164 mila euro, per l’8,2% di quote ancora in nostro possesso. L’Amministrazione si è attivata presso gli altri soci pubblici per definire un approccio condiviso e la Regione ha conferito un incarico formale, anche a nostro nome, per valutare la congruità della proposta”.