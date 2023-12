Castrocaro: 1,6 milioni per 13 interventi in collina e in centro

Con l’ordinanza numero 13 del Commissario straordinario alla ricostruzione, il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole riceverà circa un milione e seicentomila euro. Lo annuncia il Comune in una nota. I fondi saranno impiegati in tredici interventi finalizzati a restituire sicurezza e integrità al territorio dopo i dissesti idrogeologici provocati dall’alluvione.

Gli interventi

Consolidamenti delle scarpate, realizzazioni di palificate, opere di ripristino di fossi, muri e strade interesseranno praticamente tutte le aree collinari che circondano la municipalità: oltre 250 mila euro serviranno a riparare cedimenti della carreggiata e crolli in via Bagnolo, altri 150 mila per la frana della banchina stradale in via Zanetta, nella frazione di Pieve Salutare 330 mila euro saranno destinati ai lavori in via Sant’Antonio in Gualdo, minacciata da un lungo fronte di smottamento, e 165 mila per ricostruire la comunale e il ponticello sul fosso del Giallo. Altri interventi simili riguarderanno le località Sadurano, Ciola, Converselle e Bernardina, mentre è previsto il ripristino delle tombinature e delle fossette in via Pianello, via Biondina, via Virano, nonché del fosso di via Colombarina. Si provvederà, inoltre, a riparare i crolli nelle zone del centro abitato compresi il muro fra via Baracca e via Flavio Biondo, e quello della gradinata di accesso all’Archivio Storico su via Baccarini a Terra del Sole.