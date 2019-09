Castel S. Pietro, piante di canapa in giardino. Segnalate dai genitori

CASTEL SAN PIETRO. Era stato segnalato ai Carabinieri dai genitori di alcuni ragazzi, e ieri, dopo averlo tenuto d'occhio per un po', i militari hanno perquisito la sua casa di via Terme a Castel San Pietro Terme. Scelta che si è rivelata azzeccata, perché l'uomo, un 37enne del posto con precedenti specifici, aveva nel giardino dell'abitazione, che si trova in aperta campagna tra Castel San Pietro e Dozza, vasi con 12 piante di marijuana alte tra 1,50 e due metri. Oltre alle piante, il 37enne aveva anche due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga, motivo per cui è stato arrestato per la coltivazione della marijuana e portato in carcere a Bologna su disposizione del pm Luca Davide Alfredo Venturi.

