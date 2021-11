Castel Bolognese, ecco “Hazard”, spettacolo contro il gioco d’azzardo patologico

“Come fa la comunità intera ad intervenire e ad essere utile? A proteggere i giovani dai rischi del gioco, sempre più diffuso già dalle scuole secondarie di primo grado? Come si possono tutelare le famiglie e i cittadini in generale?”.

A queste e altre domande risponderà “HAZARD!”, uno spettacolo teatrale che la compagnia Panda Project porterà a Castel Bolognese sabato 6 novembre 2021 alle ore 15 presso il Centro Sociale La Torre (viale Umberto I, 48).

Due attori/arbitri si rivolgeranno direttamente al pubblico proponendo un gioco che coinvolgerà tutta la comunità. Mentre racconteranno le regole poco ortodosse del gioco, prefigurando assurde possibilità, apriranno parentesi: in queste sospensioni racconteranno quanto sia svantaggioso non conoscere i veri meccanismi di qualsiasi gioco, soprattutto di quello d’azzardo: “Le slot machine sono perfette per far guadagnare soldi… a chi le gestisce, le produce e le noleggia”. L’evento è sostenuto dal Comune di Castel Bolognese attraverso il piano locale di contrasto al gioco d’azzardo patologico, che negli ultimi anni ha visto collaborare diversi enti e realtà associative del territorio dell’Unione Romagna Faentina nell’organizzazione di azioni di sensibilizzazione sulla tematica.

L’ingresso è gratuito, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contrasto al Covid-19.