Carrà: dall’omaggio della Rai al suo appartamento in vendita

Intitolare gli studi Rai di via Teulada 66 a Raffaella Carrà e annunciarlo con uno show in prima serata in tv, realizzato proprio per l’occasione. Ecco il piano della Rai per ricordare e omaggiare l’artista, un’icona per gli italiani, scomparsa lo scorso 5 luglio a Roma all’età di 78 anni. Al vaglio c’è anche un’altra proposta, che però ha trovato meno riscontri tra i dirigenti della tv pubblica: ovvero intitolare alla Carrà l’auditorium del Foro Italico, che in passato ha ospitato diversi programmi condotti dalla Carrà, su tutti Carramba che sorpresa. A viale Mazzini però sono più propensi alla prima opzione e non sarebbe casuale la scelta: gli storici studi di via 66 sono stati infatti il luogo in cui la Carrà ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo, gettando le basi per la sua futura luminosa – e rivoluzionaria – carriera. La Rai vorrà renderlo noto, rivela TvBlog, in diretta tv durante uno speciale show all’insegna della musica e del ballo, che vedrà la presenza di tanti personaggi che hanno conosciuto la Carrà: a presentarlo potrebbe essere Milly Carducci. Ancora non è stata ufficializzata la data: si ipotizza sabato 18 giugno, nel giorno del suo compleanno.

Intanto l’appartamento di Raffaella Carrà è in vendita. Eppure c’è chi non si rassegna a vedere il patrimonio immateriale dell’indimenticabile personaggio andare disperso. “L’appartamento della Carrà casa museo subito” lancia l’appello lo scrittore Jonathan Bazzi – finalista allo Strega del 2020 con il romanzo d’esordio Febbre ora in libreria con Corpi Minori – in reazione all’approdo sul mercato dell’appartamento da oltre 400 metri quadri nel quartiere romano di Vigna Clara dell’icona del mondo dello spettacolo scomparsa lo scorso 5 luglio. Il presidente di Arcigay Roma, Francesco Angeli, ha ripreso la proposta, auspicando che la casa venga acquisita dalle istituzioni e diventi un punto di riferimento per la comunità LGBTQIA+, così come lo è stata Carrà. Angeli ha dato spazio alla proposta anche sulla propria bacheca social, “con la speranza che presto anche quella di Raffaella Carrà diventi [Casa Museo]. Ogni casa porta il segno di chi la vive, ne rivela la personalità, l’anima e i pensieri; chiunque si circonda nel proprio intimo di ciò che ama e molti artisti hanno trasformato anche le loro case in vere opere d’arte […] Per comprendere davvero la visione di un artista, osservare il suo talento non basta: occorre conoscerne l’origine, i motivi, le suggestioni. Chi se non Lei”, concludeva il post. La richiesta di Arcigay consiste in un appello “non politico ma culturale” rivolto allo Stato attraverso enti locali, la Regione Lazio e il Ministero dei Beni Culturali per “portare avanti la memoria” della showgirl, cantante, ballerina, attrice, conduttrice e autrice italiana, già nominata ambasciatrice dell’amore al World Pride di Madrid del 2017. L’investimento necessario per acquistare la casa di via Nemea 21? Non è noto, dato che l’appartamento è stato messo in vendita dalla agenzia Remax con trattativa riservata (l’annuncio non è neppure più online). Quello che si sa è che si tratta di una proprietà con nove camere da letto e nove bagni situata in un comprensorio di lusso con parco, campi da tennis e piscina detto la “Hollywood di Roma”.