Carambola, fuga e arresto a Cesenatico

CESENATICO. Prima ha coinvolto in un incidente tre autovetture (compresa la sua) ed un furgone. Poi ha provato a scappare ed infine è stato arrestato. E' di quattro veicoli danneggiati, un carabiniere ed un taxista ferito e un uomo fermato (la cui identità esatta è in corso di accertamento) il bilancio di una serata da far west in viale Carducci a Valverde. Gli incidenti multipli causati da un autista sono avvenuti all'altezza di Bagno Andrea.

Tra le 23 e le 01 i carabinieri hanno dovuto blindare la strada per i rilievi di legge.

Poco prima l'autista di una Toyota aveva sbattuto contro due Audi ed un furgone. Aveva ferito un taxista cesenaticense ed aveva picchiato (colpendo con un pugno) un carabiniere in borghese che cercava di fermarlo mentre scappava a piedi dall'incidente. L'uomo, poi bloccato dal militare e da suoi colleghi giunti a rinforzo, ora si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria nella caserma dell'Arma. In attesa di comparire davanti ad un giudice.