Il carabiniere di Savignano è diventato rapinatore ad appena sei mesi dalla pensione: a breve verrà processato

Era ad appena 6 mesi dalla pensione. Ora si troverà radiato dall’Arma dei carabinieri, degradato e con alle viste un processo con le accuse di rapina aggravata, che potrebbe celebrarsi già nei primi mesi dell’anno se la procura di Bologna chiederà per lui il Rito Immediato stante le prove già raccolte nei suoi confronti.

Il carabiniere 59enne residente a Savignano sul Rubicone arrestato nei giorni scorsi ed ora ai domiciliari nella sua abitazione di Savignano, è stato scarcerato ed è potuto tornare a casa in attesa di giudizio perché, secondo il Gip, non esistono elementi che possano far pensare ad una reiterazione del reato o a un pericolo di fuga. Stanti le accuse raccolte nei suoi confronti nel fascicolo aperto per rapina, ha agito perché disperato per dei debiti a cui non riusciva a fare fronte. Era al lavoro nella sede di Bankitalia a Bologna perché trasferito un paio di anni fa per motivi disciplinari, Per anni aveva lavorato per l’Arma di Cesenatico e per quella di Savignano. Poi era stato sottoposto ad un procedimento per violazione del segreto d’ufficio. Aveva permesso ad un suo sottoposto (secondo le accuse vagliate all’epoca dal giudice Giovanni Trerè) di prendere visione di atti che non aveva titoli per poter consultare. Un’accusa per la quale in aula era stato anche assolto, per “tenuità del fatto”. Ma per la quale l’Arma non gli aveva risparmiato la punizione di un trasferimento lontano da casa: a lavorare a Bologna.

Al 59enne (difeso dall’avvocato Alessandro Sintucci) mancavano appena 6 mesi per arrivare alla pensione. A quanto pare si sentiva “stretto” da debiti contratti a cui temeva di non poter far fronte. Così, a due passi dal palazzo di giustizia di Bologna, ha indossato una mascherina Ffp2 ed è entrato in una farmacia, sparando con una pistola caricata con munizioni inoffensive. Si è fatto consegnare 700 euro ed è scappato. Ma le telecamere di sicurezza che lo hanno inquadrato e i bossoli della pistola usata, hanno ricondotto gli investigatori a lui, ed è stato arrestato. Il processo a suo carico potrebbe già prendere vita nei primi mesi dell’anno. Facilmente, viste le prove raccolte a suo carico, chiederà di poter aver accesso ad un rito alternativo: abbreviato o patteggiamento, lo si capirà in futuro.