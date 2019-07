Campioni anche di solidarietà, calciatori dai bimbi all'ospedale di Cesena

Campioni...anche di solidarietà. Questa mattina il reparto di pediatria dell’ospedale Bufalini di Cesena ha infatti ricevuto la visita di una delegazione di calciatori della LaLiga Legends, in campo stasera all’Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena per la sfida tra Operazione Nostalgia Stars vs LaLiga Legends.

I giocatori spagnoli - Fernando Morientes e Fernando Sanz che è direttore relazioni internazionali e istituzionali de LaLiga e direttore de LaLiga Legends - accompagnati da Bianca Ochoa manager in Europa per LaLiga e dal vicesindaco e assessore allo sport del Comune di Cesena Christian Castorri, hanno portato in dono ai piccoli pazienti ricoverati maglie da calcio, sorrisi e autografi, con grande gioia da parte dei piccoli pazienti bambini e degli adulti presenti.

Una iniziativa realizzata da LaLiga in collaborazione con Dazn, broadcaster ufficiale del campionato spagnolo che trasmetterà in diretta la sfida di questa sera. “Questo bel fuoriprogramma che ha portato i giocatori di LaLiga Legends a visitare la pediatria del Bufalini poche ore prima dell’incontro di questa sera al Manuzzi – commenta il Vicesindaco e Assessore allo Sport del Comune di Cesena Christian Castorri - coniuga nel migliore dei modi la passione sportiva e l’attenzione verso gli altri.

E conferma che i veri campioni continuano a esserlo anche fuori dal campo”.

Ad accogliere la delegazione c’erano tra gli altri il primario del reparto Marcello Stella, il medico di direzione di presidio Marisa Bagnoli e la coordinatrice infermieristica Paola Sama che a nome dell’Ausl hanno ringraziato per questo gesto di solidarietà molto gradito ed apprezzato.