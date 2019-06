Camera di Commercio di Ravenna, Gigante lascia la presidenza

RAVENNA. Natalino Gigante lascia la presidenza della Camera di commercio di Ravenna a sei anni dall'insediamento e dopo aver guidato l'ente camerale di Viale Farini nel travagliato percorso, ancora in atto, della riforma del sistema camerale nazionale. L'attuale Consiglio lo aveva eletto presidente il 30 agosto 2013, giorno dell'insediamento. Di certo nessuno avrebbe immaginato lo scenario che si è presentato di lì a poco, l'avvento di una riforma che ha introdotto una progressiva diminuzione, fino ad arrivare al 50%, della principale entrata delle Camere di commercio con una conseguente diminuzione complessiva di circa il 40% delle entrate di bilancio, ridisegnandone sì le funzioni, ma in un quadro normativo e politico in continua evoluzione, tutt'ora incerto dopo tre anni dall'uscita del D.lgs. 219/2016.

"Questi sei sono stati anni nei quali la struttura produttiva e sociale del Paese ha continuato ad essere interessata dagli effetti della più grave crisi economica dal dopoguerra ad oggi; tecnicamente l’Italia è uscita dalla recessione dal 2014 ma la debolezza della ripresa, inferiore a quella osservata negli altri paesi dell’UE, non ha ancora consentito di recuperare i livelli produttivi - si legge in una nota dell'ente -. In questo contesto, ed in un panorama che ha visto molti enti camerali bloccare le attività e gli investimenti per il territorio, quella di Ravenna è stata una Camera che ha saputo affrontare il periodo più nero con grande lucidità. L’entità degli interventi che la Camera di commercio di Ravenna ha realizzato nel corso degli ultimi sei anni, sia per arginare gli effetti della crisi che per fornire supporto al sistema economico e sociale della nostra provincia, ha rappresentato uno sforzo a dir poco considerevole".