Caldo in Romagna: “Durerà almeno fino a domenica”

L’arsura non molla l’estate romagnola. Dopo un veloce intermezzo a inizio agosto con temperature anche al di sotto della norma, una nuova ondata di calore sta accompagnando l’ultima decade del mese. Le temperature sono sopra la media da Ferragosto e nella giornata di lunedì scorso si sono assestate tra i 34 e i 36 gradi. L’apice è atteso tra domani e sabato. «In alcune località interne si potranno raggiungere anche i 39 gradi – spiega il meteorologo Pierluigi Randi – l’anticiclone abbraccia una vasta porzione del Mediterraneo, interessando in particolare l’Italia, la Spagna e la Francia. La Romagna nei prossimi giorni conoscerà un ulteriore deciso rialzo delle temperature. Rispetto alle medie del periodo (calcolate nell’intervallo tra il 1981 e il 2010) arriveremo a massime al di sopra della media anche di 10 gradi. Gli ultimi 10 giorni di agosto sono caratterizzati, di solito, da una flessione delle temperature che al massimo dovrebbero raggiungere i 29 gradi».

Pierluigi Randi

Questa ondata di calore si caratterizzerà anche per la durata: «Un’inversione di tendenza, con conseguente boccata d’ossigeno, è attesa soltanto a partire da domenica prossima – dice Randi – per cui dovremmo ancora affrontare giornate impegnative. Se dovesse chiudersi domenica, l’ondata raggiungerebbe i 13 giorni di durata. A differenza di quella di luglio colpirà in particolare il centro-nord dell’Italia, in particolare Lombardia e Piemonte».

Non si tratta delle temperature più alte mai registrate nel periodo in Romagna. Nel 2011 vennero toccati i 38-39 gradi e nel 2012 si raggiunsero i 40 gradi. Furono, tuttavia, ondate di calore di minore durata.

Sul fronte delle piogge, agosto si sta presentando come un mese decisamente deficitario. Dopo l’alluvione dello scorso maggio, le precipitazioni hanno concesso una tregua e anche l’estate 2023 è destinata a chiudersi con una carenza di piogge: «Viene confermata la tendenza degli ultimi anni – dice Randi – dal 2000 ad oggi, le estati romagnole hanno perso il 25% delle precipitazioni. Nel mese in corso, in molte località non sono stati raggiunti accumuli di 10 millimetri, quando la media del mese è di 60 millimetri».