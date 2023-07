Calciomercato C, è l’esterno sinistro Daniele Donnarumma il primo arrivo del Cesena 2023-2024

E’ Daniele Donnarumma il primo arrivo del Cesena 2023-2024. Come anticipo sul Corriere Romagna oggi in edicola, il mancino di Gragnano classe 1992, reduce da tre stagioni in B con la maglia del Cittadella (82 partite, con 2 gol e 8 assist) ha trovato l’accordo con il club bianconero, con cui si unisce fino al 30 giugno 2025. Quello di Donnarumma è un arrivo in… differita: l’esterno sinistro era infatti il primo obiettivo di Alfio Pelliccioni nell’estate 2019, poi Donnarumma rimase a Monopoli un altro anno (assieme a Mario Mercadante, con cui componeva la catena di sinistra) e si guadagnò la chiamata della B, dove aveva già debuttato a 19 anni con la maglia della Nocerina.

Gli sforzi di Artico ora sono concentrati sulla porta, un ruolo dove non sarà consentito sbagliare dopo i disastri dell’ultima stagione. In ribasso le quotazioni dell’ex reggiano Venturi, si segue Pisseri, che però non convince fino in fondo. Si valutano anche profili più importanti. Intanto, già in giornata il Cesena cederà a titolo definitivo l’attaccante Filippo Pittarello (appena rientrato dal prestito alla FeralpiSalò) al Cittadella.