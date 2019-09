Calcio serie C, il Rimini viene travolto a Modena

MODENA, 29 SETTEMBRE - Disco rosso ancora in trasferta per i biancorossi che stavolta perdono al "Braglia" di Modena (4-2). Canarini subito sul 2-0 con Ferrario e Sodinha (17' e 24'), quindi doppietta di Gerardi (38' e 47'), poi entra De Grazia che non perdona (64' e 84').