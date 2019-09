Calcio serie C, primo punto del Ravenna a Fano (1-1)

Primo punto in classifica per il Ravenna, che pareggia 1-1 a Fano e anche per i marchigiani è il primo passo in classifica. I giallorossi cominciano nel modo migliore possibile, sbloccando il risultato al 9' con un destro a giro su punizione di Giovinco che trova impreparato Viscovo. La squadra di Foschi (con Spurio promosso titolare in porta) tiene bene il campo e va vicinissima al raddoppio in avvio di ripresa al 48', con il pallonetto di Nocciolini che supera il portiere, ma De Vito salva di testa sulla linea. Qui il Fano reagisce con vigore e al 52' pareggia con un colpo di testa di Barbuti, bravo a insaccare su cross da destra di Carpani. I marchigiani insistono e al 65' Spurio è pronto sulla conclusione di Carpani, poi all'85' è il palo a salvare il Ravenna su diagonale di Baldini. Il Fano spinge a fondo nei 6' di recupero, ma il risultato non cambia, con Spurio ancora pronto al 94' su tiro dalla distanza di Baldini. Un Ravenna nel complesso bruttino, che nella ripresa ha rischiato la sconfitta.

