RIMINI, 6 LUGLIO 2023 – Il Rimini ha scelto la sede del ritiro: per la seconda stagione consecutiva sarà a Bagno di Romagna, stavolta dal 17 al 30 luglio. La prossima settimana, qualche giorno prima della partenza, ci saranno le visite mediche e a breve saranno annunciate le amichevoli. In attesa del closing societario che si fa un po’ attendere ma non è in pericolo.