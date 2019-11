RIMINI – Il Rimini, in zona play-out nel Girone B di Serie C, sta portando a termine un clamoroso ribaltone. Di fatto la proprietà ha esonerato il tecnico Renato Cioffi e il direttore sportivo Rino D’Agnelli. Ai loro posti sono in arrivo l’allenatore Giovanni Colella, che ha vinto il duello con Roberto Cevoli, e sta per tornare il direttore sportivo Ivano Pastore. Seguiranno aggiornamenti