RAVENNA – Sconfitta interna per il Ravenna, piegato 0-1 dal Piacenza. La sfida del Benelli si è decisa a inizio ripresa, quando Della Latta, su un’imbucata di Nicco, ha stoppato di petto e scaraventato poi il pallone alle spalle di Cincilla, che nel primo tempo era stato salvato dal palo su tiro di Polidori. Sullo 0-1 il Ravenna ha avuto due ghiotte palle-gol per pareggiare, in particolare con Mawuli, sulla cui conclusione ravvicinata il portiere Mazzini ha compiuto un vero miracolo.