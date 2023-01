Calcio Primavera 2, gesto di fair-play dell’Imolese: Liverani calcia fuori di proposito un rigore e la Salernitana vince 1-0

L’Imolese cede 1-0 alla Salernitana nella giornata numero 15 del campionato di Primavera 2 Girone B. Ma la partita non sarà ricordata per il risultato e neppure per il bellissimo gol realizzato da Saponara della Salernitana in rovesciata. A far restare nella storia della stagione, ma anche del club rossoblù romagnolo, è quanto succede al 73′. La Salernitana mette volontariamente la palla fuori dal campo per far prestare soccorso ad un giocatore granata. Si riparte da fallo laterale e l’imolese Likendja, che non aveva capito di dover restituire palla, si lancia verso l’area, dove viene atterrato da Russo. L’arbitro Rispoli di Locri non può che fischiare il rigore. Apriti cielo, in campo e fuori si alzano altissime le proteste fino a quando a placare il tutto è il tecnico imolese Mezzetti che ordina a Liverani di calciare fuori il rigore come gesto di fair-play. Liverani calcia volontariamente fuori. Il risultato resta sull’1-0 e l’Imolese nei restanti 20 minuti non riuscirà a pareggiare.