Calcio, dall’Eccellenza in giù si gioca. A porte chiuse

BOLOGNA – I campionati di calcio di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria organizzati dal Comitato regionale Emilia Romagna ripartiranno domenica 8 marzo: si riapriranno i campi, ma si chiuderanno le porte. Lo ha appena comunicato il Crer Figc con questo comunicato: “Il Comitato Regionale Emilia Romagna della Lnd-Figc, visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 1° marzo 2020 e l’avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 2 marzo relativamente agli eventi e alle competizioni sportive in programma sino all’8 marzo 2020 compreso, rende noto quanto segue

A) è consentito, ad eccezione delle gare da disputare nei territori delle province di Piacenza, Mantova e Cremona, lo svolgimento di tutte le gare programmate in ambito regionale dei seguenti Campionati: Juniores Regionale U19 (gare del 7/3/2020); Eccellenza, Promozione e 1^ Categoria (gare dell’8/3/2020); Eccellenza Femminile (gare dell’8/3/2020); Calcio a 5 Regionale C1 (gare del 7/3/2020); Calcio a 5 Regionale C2 (gare del 7/3/2020); Calcio a 5 Regionale Femminile (gare del 7 e 8/3/2020); Calcio a 5 Under 21 (gare dell’8/3/2020); Calcio a 5 Regionale maschile (8/3/2020)

B) E’ invece sospeso lo svolgimento di tutte le gare programmate dei seguenti Campionati: Allievi Regionali U17 Élite; Giovanissimi Regionali U15 Élite; Allievi Regionali U17 Primavera; Giovanissimi Regionali U15 Primavera; Giovanissimi Regionali U13 Professionisti; Giovanissimi Regionali U15 Femminile.