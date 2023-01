Calcio D, Sammaurese in casa con l’indecifrabile Bagnolese

Al Macrelli (ore 14.30) oggi pomeriggio arriva la squadra più incoerente del girone. Si chiama Bagnolese, è emiliana, e nelle ultime otto uscite è riuscita a vincerne tre di fila (Aglianese e Ravenna tra le vittime), per poi inanellare cinque ko di seguito. La classifica è decisamente deficitaria con quel penultimo posto che porta la Bagnolese ad avere la metà esatta dei punti della Sammaurese. Malgrado queste premesse è improbabile pensare a una scampagnata per i giallorossi perché quando incontri una squadra con l’acqua alla gola questa farà di tutto per uscire dal rischio annegamento dal momento che ogni movimento equivale a un’ultima spiaggia.

«È una partita che presenta numerose insidie, a partire dalle condizioni del campo che non saranno delle migliori visto le abbondanti piogge di questi giorni – spiega patron Cristiano Protti – La nostra identità di gioco si basa sulla palla a terra e certo non sarà agevole in queste condizioni. Aggiungo anche che contro le ultime in classifica abbiamo sofferto non poco tant’è che non abbiamo vinto con nessuna squadra in zona play-out. Direi che è venuto il momento di invertire il trend».

Il tecnico Martini finalmente potrà contare su una rosa a ranghi ampi per il rientro degli squalificati Maggioli e Maltoni e l’arrivo in settimana del centrocampista Vallocchia. Indisponibili rimangono ancora Casadio e Haruna a metà campo. I precedenti al Macrelli sono tutti a favore della Sammaurese che ha già affrontato due volte la Bagnolese facendo bottino pieno.



La formazione



Martini schiererà la Sammaurese con il 4-3-3: Piretro; Masini, Benedetti, Maggioli, Grbic; Scarponi, Gaiola, Tamai; Bonandi, Merlonghi, Grassi.