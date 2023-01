Calcio D, Ravenna a Salsomaggiore solo per la vittoria

I giallorossi ripartono da Salsomaggiore (ore 14.30) dopo la vittoria ottenuta a spese dello Scandicci. Un Ravenna alla ricerca della continuità di risultati che gli consentirebbe di migliorare la posizione di classifica (30 punti e undicesimo posto) sicuramente non in linea con le aspettative d’inizio stagione.

«È una partita un po’ particolare – annuncia Gadda – dove dobbiamo stare molto attenti perché arriviamo con qualche problema di organico: mi aspetto dunque una gara difficile anche perché bisognerà vedere quali saranno le condizioni del campo dal momento che mi dicono abbia nevicato un po’ e quindi questo sarebbe un particolare non da poco. La squadra comunque si è allenata bene per cui vogliamo assolutamente centrare la prestazione anche se in ogni caso rimane una partita pericolosa».

Se il pronostico è tutto dalla parte dei giallorossi considerato che i padroni di casa occupano l’ultimo posto in classifica e vengono da dodici sconfitte nelle ultime tredici gare disputate, la partita nasconde più di una insidia perché è il Ravenna che ha tutto da perdere mentre i parmensi, con solo sei punti all’attivo, possono giocare senza l’assillo della classifica.

«È una considerazione che non mi sento di condividere – ribatte Gadda – perché qui c’è una squadra da battere che comunque sul campo non regala niente a nessuno».

Spinosa, Tabanelli, Pipicella, Boccardi e D’Orsi non saranno in grado di scendere in campo mentre Guidone, influenzato in settimana, partirà probabilmente dalla panchina «In effetti – ammette il tecnico – negli ultimi giorni abbiamo avuto un po’ di problemi, tra l’altro alla vigilia di un trittico importante, però rimaniamo comunque una squadra competitiva e sono certo che avremo la possibilità di fare bene». Facendo di necessità virtù spazio dunque in panchina a tanti juniores con la speranza di recuperare il più presto almeno un paio di elementi.

«Sembra che per Boccardi non sia nulla di grave e che si possa risolvere a breve così come per D’Orsi. Certo è che queste defezioni in vista di questi impegni ravvicinati (Aglianese mercoledì e Fanfulla domenica prossima, ndr) non ci permettono di avere tante alternative, per cui porterò in panchina quattro ragazzi della juniores pronti eventualmente a scendere in campo se ci sarà bisogno».

Stesso discorso per l’ultimo arrivato dalla Fermana Francesco Luciani, pronto anche lui ad esordire con la maglia giallorossa.



La formazione



Gadda schiererà il Ravenna con il 3-5-2: Venturini; Spezzano, Rinaldi, Magnanini; Grazioli, Abbey, Capece, Lussignoli, Lisi; Ndreca, Marangon.