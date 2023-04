Calcio D, il Collegio di Garanzia dello Sport dà ragione al Forlì: confermata la vittoria di Pistoia

Triplice fischio: Pistoiese-Forlì del 23 ottobre 2022 è finalmente e definitivamente terminata. Con la vittoria del Forlì. il club biancorosso ha appena comunicato che “il Collegio di Garanzia dello Sport pronunciatosi oggi in merito al ricorso dell’Us Pistoiese 1921, riguardo l’omologazione del risultato di Pistoiese 1921-Fc Forlì 0-2, disputatasi in data 23/10/2022, ha dichiarato in ultimo appello inammissibile il ricorso della società toscana e conferma la decisione impugnata, omologando in via definitiva il risultato. Il Forlì Football Club, soddisfatto per il risultato ottenuto, intende ringraziare i propri difensori legali per l’impegno e la professionalità”.