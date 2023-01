Calcio D, Abbey, Grazioli e Guidone: il Ravenna cala il tris a Salsomaggiore. Flop Sammaurese

Negli anticipi della giornata numero 22 di Serie D Girone D colpo del Ravenna in casa del Salsomaggiore ultimo della classe. Un super Abbey trascina i giallorossi, con il gol dello 0-1 su assist di Ndreca e con l’assist per lo 0-2 di Grazioli. In avvio di ripresa, in avvio di ripresa il Salsomaggiore dimezza lo svantaggio con il gol di Ziliotti. Al 55′ arriva il definitivo 1-3 realizzato da Guidone, entrato in campo nel finale di primo tempo al posto di Lussignoli, su altro assist di Ndreca. Nel finale il Ravenna potrebbe calare il poker, ma Melandri si fa parare da Frattini un calcio di rigore conquistato dallo scatenato Abbey.

Sconfitta interna per una Sammaurese che non vince da 6 giornate. I giallorossi cedono 0-2 in casa (gol di Vezzani e S. Ferrara) contro la Bagnolese.

Gli altri risultati degli anticipi: Aglianese-Lentigione 0-0, Correggese-Corticella 2-0, Mezzolara-Giana Erminio 1-1.